عن مخالفة إطالة النظر في شخص لاتعرفه..قانوني: سيظهر كم هائل من الدعاوى الكيدية

عادل الحربي(صدى):

علق المستشار القانوني أحمد عجب، على إدراج مخالفة إطالة النظر لشخص لا تعرفه لمدة 5 ثوان بلائحة الذوق العام.

ويرى عجب أن ذلك سيقودنا إلى كم هائل من الدعاوى الكيدية تحت مسمى ” وش فيك تناظرني ” مما سيشغل الجهة القضائية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالمخالفات التي تشوه بالفعل بلدنا، ومنها لبس الشورت لأعلى من الركبة خاصة لمن تجاوز سنه الثلاثين، والجلوس وإشغال مقاعد كبار السن بالمحطات والمطارات، وعدم التقيد بالطابور المخصص لأي خدمة حكومية أو تجارية، وتشويه الأماكن العامة بالكتابة.

وأكد أن كل ما يشاع الآن حول لائحة الذوق العام قبل صدور قرار وزير الداخلية هو مجرد توصية أو اقتراح محل دراسة.

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