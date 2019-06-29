أخر مستجدات واقعة وفاة معلم بصبيا في ظروف غامضة

تركي السالم(صدى):

على خلفية وفاة معلم في صبيا، والعثور على جثته في الطريق، منذ شهر رمضان الماضي، تم دفن جثمان المتوفى بعد تشريحه من قبل الطب الشرعي.

ولم تثبت ملابسات الواقعة حتى الآن، إذ ما زال الشك حول وجود شبهة جنائية في وفاة المعلم الذي قيل أنه توفي في حادث دهس.

والأمر الذي أثار الشكوك هو استبدال ملابس المتوفى التي خرج بها من منزله، إضافة إلى تعرضه لتهديدات قبل الواقعة.

يذكر أن البلاغ في البداية كان عن حادث دهس ولكن بالمعاينة تبين أنه لا حقيقة ثابتة لوجود حادث دهس فلا توجد أي آثار نهائياً للدهس، حتى ملابس المتوفى لا توجد بها آثارا للدم.

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