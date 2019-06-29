بالفيديو.. ” فينا زعيم فوق زوده يزودي ” هكذا احتفى المواطنون بمشاركة ولي العهد في قمة الـ 20

نايف السالم(صدى):

تصدر وسم ” محمد بن سلمان في قمة العشرين ” ،قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بالتزامن مع مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- في قمة دول مجموعة العشرين التي انطلقت أمس الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية.

وأكد المغردون عبر الوسم على دعمهم خطوات ولي العهد، مستخدمين الأغنية الوطنية التي غناها الفنان محمد عبده والتي تقول: ” فينا زعيمٍ فوق زوده يزودي، ولا انشوف مع الزعامات قده “.

وكانت وكالة ” بلومبيرج ” الأمريكية قد علقت على صورة ولي العهد مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين قائلة: ” حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مكانة بارزة في الصورة التذكارية لمجموعة العشرين، في الصف الأمامي بالقرب من المركز وبجوار ترامب؛ وقف على المنصة، وابتسم ابتسامة عريضة ” .

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