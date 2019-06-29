” التحرش بالنظرات “.. فيديو يفضح ميول أردوغان والإخوان

نايف السالم(صدى):

يحاول الإخوان دائمًا رسم هالة حولهم بأنهم يطبقون الإسلام بالشكل الصحيح وأنهم الأفضل في السير على هذا المنهج .

ولكن دائمًا ما يقع هؤلاء في الخطأ لتسقط الأقنعة وتنكشف الحقيقة بعيدًا عن مزاعمهم التي يطلقونها لاستمالة الشعوب فقط.

وفي فيديو منتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يرصد الرئيس التركي رجب أردوغان وحوله عدد من الإخوان التابعين له وهم ينظرون بنظرات فادحة وجريئة لمرأة لم يُظهر الفيديو من هي.

وقامت السيدة التي ظهرت في الفيديو بملامسة أردوغان عدة مرات ، حيث تفاعل معها الرئيس التركي، وواصل من خلفه في نظراتهم التي اعتبرها الناشطون أنها تحرش صارخ بالسيدة، لافتين إلى أن هؤلاء يتاجرون بالإسلام فقط ولا يعرفون عنه شيئًا.