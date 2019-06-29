6 أمور تجنب كتابتها على مواقع التواصل للحصول على تأشيرة أمريكا
وضعت امريكا محاظير للحصول على تأشيرات السياحة والعمل والدراسة، حيث ألزمت الراغبين في الحصول على التأشيرة بتقديم ببيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار آخر خمس سنوات.
ووضعت أمريكا 6 أمور لا يجب التطرق إليها عبر مواقع التواصل في حال الرغبة في الحصول على التأشيرة وهم كالتالي:
– الابتعاد عن المنشورات السياسية التي تشمل رأي سياسي أو صور ساخرة لشخصيات سياسة أو أمور مناهضة لأمريكا.
– الابتعاد عن المنشورات العنيفة التي تروج لأي نوع من العنف أو الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص.
– تجنب نشر المواد الفاضحة أو الثائرة.
– تجنب الحديث عن الوضع في أمريكا بأي شكل حيث يفضل التزام الهدوء.
– تجنب نر صور الحفلات الصاخبة والمشروبات الكحولية والمخدرات والتدخين.
– حذف المنشورات أو إلغاء الحساب: حذف المنشورات أو جعل كل حساباتك خاصة لن يحسن صورتك، بل سيجعلك شخصا مثيرا للريبة.
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