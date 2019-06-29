6 أمور تجنب كتابتها على مواقع التواصل للحصول على تأشيرة أمريكا

واشنطن(صدى):

وضعت امريكا محاظير للحصول على تأشيرات السياحة والعمل والدراسة، حيث ألزمت الراغبين في الحصول على التأشيرة بتقديم ببيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار آخر خمس سنوات.

ووضعت أمريكا 6 أمور لا يجب التطرق إليها عبر مواقع التواصل في حال الرغبة في الحصول على التأشيرة وهم كالتالي:

– الابتعاد عن المنشورات السياسية التي تشمل رأي سياسي أو صور ساخرة لشخصيات سياسة أو أمور مناهضة لأمريكا.

– الابتعاد عن المنشورات العنيفة التي تروج لأي نوع من العنف أو الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص.

– تجنب نشر المواد الفاضحة أو الثائرة.

– تجنب الحديث عن الوضع في أمريكا بأي شكل حيث يفضل التزام الهدوء.

– تجنب نر صور الحفلات الصاخبة والمشروبات الكحولية والمخدرات والتدخين.

– حذف المنشورات أو إلغاء الحساب: حذف المنشورات أو جعل كل حساباتك خاصة لن يحسن صورتك، بل سيجعلك شخصا مثيرا للريبة.