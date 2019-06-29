عشرات الوظائف الشاغرة للجنسين في كل المناطق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الرعاية المستقبلية، عن 20 وظيفة شاغرة للنساء وذلك للعمل في مدينتي جدة ومكة المكرمة تحت مسمى وظيفي مساعد تمريض.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمات من حملة شهادة التعليم الفني العالي في الطب والعلوم الصحية، أو ما يعادله، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف وشروطها والتقديم عليها، عبر الضغط على الرابط التالي هنــــــــا .

كما أعلنت شركة مجموعة بيت العرب الحديثة المحدودة، عن وظائف شاغرة للرجال للعمل في مدينة نجران تحت مسمى وظيفي فني هندسة مدنية.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين من حملة شهادة التعليم الفني العالي في الهندسة في اختصاص العمارة والتخطيط أو ما يعادله.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف وشروطها والتقديم عليها، عبر الضغط على الرابط التالي هنــــــــا .

وكشفت شركة المواهب الوطنية عن حاجتها لموظفين نساء ورجال في العديد من المدن وذلك في كل من المدينة المنورة وصبيا والقنفذة والخرج ووادي الدواسر وشقراء وحفر الباطن.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالي: مساعد فني وتقني، مسؤول تجهيز معامل تصنيع رقمية – عمل صيفي مؤقت، مدرب – عمل صيفي مؤقت.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف وشروطها والتقديم عليها، عبر الضغط على الرابط التالي هنــــــــا وهنــــــــــا وهنــــــــا .

وأعلنت شركة الراشد للتجارة والمقاولات، عن عقد طويل الأجل لرفد كوادرها بـ 5 وظائف شاغرة للرجال، وذلك للعمل في مدينة الظهران تحت مسمى وظيفي حارس أمن.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف وشروطها والتقديم عليها، عبر الضغط على الرابط التالي هنــــــــا .