رجل يدعي السرقة خوفًا من زوجته

واشنطن(صدى):

ادعى رجل أمريكي، أنه تعرض لعملية سطو مسلح؛ تجنبًا لإخبار زوجته بأنه فقد خاتم الزفاف.

وكشفت الشرطة الأمريكية، أن رجلًا قام بفبركة قصة مزيفة عن تعرضه لعملية سطو مسلح، ليتجنب إخبار زوجته بأنه فقد خاتم زفافه.

وقال الرجل، إنه تعرض للسرقة من قبل رجلين، أثناء انتظاره في مغسل للسيارات في بلدة نورثغيت، وأبلغ الشرطة بالحادثة، فيما اكتشفت الشرطة الحقيقة بعدما لم تظهر كاميرات المراقبة أي لصوص.

وقالت الشرطة في تصريح لها: ” بعد عدة ساعات من التحقيق، اتضح أن الرجل قام بفبركة قصة السرقة ليتجنب إخبار زوجته بأنه فقد خاتم الزواج ” ، وعثر على الخاتم في نهاية المطاف.