” الدعيع ” يغازل تركي آل الشيخ: سيبقى في القلوب
وجه محمد الدعيع حارس مرمى الأخضر والهلال السابق، رسالة حب إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.
وقال ” الدعيع ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” مغازلًا ” آل الشيخ ” : ” يعتبر معالي المستشار تركي آل الشيخ من الاسماء التي ستبقى في ذاكرة وقلوب الكثيرين “.
وتابع : ” فكلنا يعرف انه قدم عمل متميز للرياضة المحلية والعربية واستطاع في مدة قليله من تغيير مستوى التفكير الرياضي الى ماهو احسن “.
واختتم تغريدته: ” شهادتي في ابوناصر مجروحة لكن هذه الحقيقة “.
لللل[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ يوم واحد
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5112 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وامننا
اللهم احفظ شبابنا من شرور الفتن
اللهم احمي شبابنا من الفساد والمجون والاختلاط
اللهم احفظ مجتمعنا من كل فتنه
زائررررررر[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 21 ساعة
مع نفسك يا دعيع لا أحب التطبيل
ابو علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 ساعة
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زائرع[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 20 ساعة
لم يسبق لك يا دعيع ان غازلة الامير فيصل بن فهد وهورجل الرياضه الاول ولن احد يكون مثله منزله تركي ال الشيخ اذا هناك عمل جبار ورويه ثاقبه فهي لصاحب السمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد الله يحفظه الذي قدم للرياضه مليارات واعطاه الحريه التي لم تكن لثلاث شخصيات امراء ولم يقدم لرياضه دعم مثلما قدم ولي العهد على فترت المستشار تركي فهناك دعم بالمال ودعم با الصلاحيه وساريعمل دون ترددوالذي سيبقى في قلوبنا صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان هوا من يستحق التمجيد لما قدمه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 16 ساعة
عليه من الله ما يستحق الخائن للأمانة الراضي بفعل اسيلده..