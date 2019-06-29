” الدعيع ” يغازل تركي آل الشيخ: سيبقى في القلوب

ماجد محمد(صدى):

وجه محمد الدعيع حارس مرمى الأخضر والهلال السابق، رسالة حب إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وقال ” الدعيع ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” مغازلًا ” آل الشيخ ” : ” يعتبر معالي المستشار تركي آل الشيخ من الاسماء التي ستبقى في ذاكرة وقلوب الكثيرين “.

وتابع : ” فكلنا يعرف انه قدم عمل متميز للرياضة المحلية والعربية واستطاع في مدة قليله من تغيير مستوى التفكير الرياضي الى ماهو احسن “.

واختتم تغريدته: ” شهادتي في ابوناصر مجروحة لكن هذه الحقيقة “.