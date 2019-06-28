المسماري يأمر بالقبض على الأتراك في ليبيا.. ويؤكد: نتعرض لغزو تركي

نايف السالم(صدى):

علق المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، على استهداف طائرة تركية مسيرة لنقاط في ليبيا.

وقال ” المسماري ” : ” هنالك تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس من الجو والبحر والبر “، مضيفًا : ” : سنسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا “.

وتابع : ” تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان “.

واستكمل: ” الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية “، مضيفًا: “أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية”.

وأضاف: ” سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا ” ، لافتًا إلى أنه سيتم القبض على جميع الأتراك في ليبيا.

وأصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.

وأضاف: ” سنقتحم مدينة غريان وسنواصل تدمير قدرات الميليشيات فيها ” .