استطلاع: 7% من الأردنيين يتقبلون الشذوذ الجنسي

عمان(صدى):

كشف استطلاع رأي أجرته فضائية ” بي بي سي ” عربي إن الأردن بها 7% يتقبلون الشذوذ الجنسي.

وشن الشعب الأردني هجومًا على القناة متهمينها بأنها تركز على أمور خارج سياق العادات في الأردن.

وطالب الشعب الأردني القناة أن تتوقف عن الحديث عن مثل هذه الأمور السلبية التي لا تفيد بشيء.