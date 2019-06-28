استطلاع: 7% من الأردنيين يتقبلون الشذوذ الجنسي
كشف استطلاع رأي أجرته فضائية ” بي بي سي ” عربي إن الأردن بها 7% يتقبلون الشذوذ الجنسي.
وشن الشعب الأردني هجومًا على القناة متهمينها بأنها تركز على أمور خارج سياق العادات في الأردن.
وطالب الشعب الأردني القناة أن تتوقف عن الحديث عن مثل هذه الأمور السلبية التي لا تفيد بشيء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يوم واحد
اعقبوا اخزاكم الله واخزى قناة الـ بي بي سي .. آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد
المفروض يتم القضاء على اتباع قوم لوط عليه السلام
سلطان[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ يوم واحد
والله نعرف الشعب الأردني شعب مسلم اهل كرم واهل مرؤة
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 22 ساعة
قناه فاشله وماعندها مصداقيه
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 18 ساعة
هل قمنا بحل جميع المعاضل ولم يعد لدينا من المشكلات المستعصية الا حقوق الشواذ والمثليين المزعومة , وايا كانت النسبة فان كتاب الله وسنة رسوله فوق اي اعتبار شاء من شاء وابى من ابى وقد قال لكم في محكم اياته
(“أَتَأْتُونَ الذّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) ولكم فيما حل بقوم لوط عظة وعبرة ومكانهم غير بعيد منكم فاتقو غضب الله ونقمته يا أولي الالباب.