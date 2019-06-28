أمم إفريقيا.. تونس تواجه شبح توديع البطولة والمغرب إلى دور الـ 16

نواف السالم(صدى):

واصل منتخب تونس الأداء المتواضع في إطار دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حاليا، بينما يحاول المنتخب المغربي أن يتأهل بأقل الخسائر.

وحقق منتخب تونس تعادلًا هزيلًا أمام مالي ليصبح التعادل الثاني للمنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2019 وهو ما يُهدد المنتخب فقد يغادر البطولة مبكرا إذا استمر الأداء الباهت لنسور قرطاج.

وعلى جانب أخر فاز منتخب المغرب بهدف نظيف أمام ساحل العاج حيث أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 بأقدام يوسف النصيري.

وضمن المغرب التأهل لدور الـ 16 بعد فوز اليوم حيث حصد 6 نقاط في مبارتين .