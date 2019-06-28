للجنسين.. عشرات الوظائف الشاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة، عن توفر وظيفة شاغرة في مجال التسويق للرجال؛ للعمل في الرياض تحت مسمى وظيفي أخصائي تسويق.

و اشترطت أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، على أن يكون الراتب 9000 آلاف ريال، فيما يمكن معرفة تفاصيل أكثر والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــا .

كما أعلنت مؤسسة اميركم للتجارة، عن توافر 15 وظيفة نسائية شاغرة في المؤسسة في مدينة الرياض، وذلك للعمل تحت مسمى وظيفي مندوب مبيعات تقنية المعلومات والاتصالات.

واشترطت المؤسسة أن تكون المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الحاسب وتقنية المعلومات أو ما يعادلها، وذلك براتب 6000 ريال، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقدم على الوظيفة من خلال الرابط التالي هنــــــا .

وكشفت شركة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام والتي تعمل في مجال الخدمات الصحية عن وظائف بعقود طويلة الأجل بعدد 4 وظائف، للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى ” ممرض ” ، مشترطة أن يكون المتقدمين من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية أو ما يعادلها، امتلاك المهارة المتوسطة في القدرة على التعاون والعمل ضمن الفريق، السيرة الذاتية، خطاب التقديم، أشخاص يمكن الرجوع إليهم.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقدم على الوظيفة من خلال الرابط التالي هنــــــا .