أم وابنتهما قاومتا الاغتصاب من 7 رجال بينهم مسؤول

نيودلهي(صدى):

تعرَّضت أمًا وابنتها، إلى الاعتداء من قبل مجموعة من الرجال ومن بينهم مسؤول، بنية الاغتصاب في الشارع، وقام الرجال بحلق شعرهما بعد مقاومتهما لهم.

وقام الرجال بضرب البنت وأمها بشكل مبرح، ثم حلق شعرهما، وإجبارهما على السير في الشوارع حليقتي الرأس.

وألقت الشرطة الهندية، القبض على اثنين من المتهمين الذي قاموا بالاعتداء ويجرى البحث على 5 آخرين.

يذكر ان تلك الجريمة لم تكن الأولى التي تشهدها الولاية، حيث تعرضت مراهقة، في أبريل لاعتداء باستخدام مادة حمضية لمقاومتها محاولة اغتصاب جماعي.