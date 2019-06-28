حارس منتخب مصر يودع بطولة أمم إفريقيا بإصابة خطيرة

نواف السالم(صدى):

أكد منتخب مصر توديع حارسه محمود عبد الرحيم جنش لـ بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد أن تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس .

وتعرض حارس منتخب مصر للإصابة أثناء مران الفريق، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى وتبين إصابته بقطع في وتر إكيليس مما يُصعب استمراره في البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمباراة أوغندا يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة بدوري المجموعات ببطولة أمم أفريقيا مصر ٢٠١٩.

يذكر أن حارس الأهلي محمد الشناوي يشارك بصورة أساسية في مباريات المنتخب المصري ويتواجد جنش وأحمد الشناوي حارس بيراميدز كبدائل له.