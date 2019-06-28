الاتحاد يستغنى عن خدمات جمال باجندوح

ماجد محمد(صدى):

قدم مجلس إدارة نادي الإتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، الشكر لـ اللاعب جمال باجندوح على ما قدمه لخدمة نادي الإتحاد في السنوات الماضية.

أخطر مجلس الإدارة وسيط اللاعب بعدم رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل 2019، متمنيًا له التوفيق في مشواره الرياضي المقبل .