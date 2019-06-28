الاتحاد يستغنى عن خدمات جمال باجندوح
قدم مجلس إدارة نادي الإتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، الشكر لـ اللاعب جمال باجندوح على ما قدمه لخدمة نادي الإتحاد في السنوات الماضية.
أخطر مجلس الإدارة وسيط اللاعب بعدم رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل 2019، متمنيًا له التوفيق في مشواره الرياضي المقبل .
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ يوم واحد
وجهة نظر: هذه بداية التخبطات الإدارية التي ستطيح بالعميد !
با جندوح ابن النادي ولد فيه وتربى فيه ويقاتل من أجله…لاعب يتمتع بالذكاء والقدرة على الاستحواذ والتحضير للهجمات ..لاعب ممتع عندما يحضر تحضر هيبة العميد تلك الهيبة التي ضيعها الأجانب المقلب إلا من رحم ربي.. كان عندما حقق الاتحاد كأس الملك وكان عندما عادت روح الاتحاد وتم إنقاذه من الهبوط والعكس صحيح!
قلتها مرارا : ما يخدم النادي خصوصا الاتحاد إلا أبناء الاتحاد فهم ثروة حافظوا عليها لتحفظوا الهيبة والأمجاد
نرجو من الإدارة أن تراجع القرار والله يقدم ما فيه خير