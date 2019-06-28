بعد مقارنة فستانها العاري بأزمة عمرو وردة.. نشطاء لرانيا يوسف: هذا قميص نوم

القاهرة(صدى):

انتقد العديد من النشطاء، الفنانة المصرية رانيا يوسف، عقب تعليقها على أزمة لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، ومقارنتها بفستانها العاري في مهرجان القاهرة السينمائي.

وكانت رانيا يوسف، قد علقت على الأمر، بالقول: قائلة ، ” فستاني خدش الحياء العام ودعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا؟ ليه الكيل بمكيالين ” .

ورد عليها أحد النشطاء قائلاً، ” هذا قميص نوم، والفيصل في القضية هل المجتمع يتقبل ظهورك بهذا الشكل فالعرف بين الناس يكون الحاسم اذا غاب نص قانوني ” .

وعبر العديد منهم عن رفضهم لارتداء فنانة عربية ومسلمة ملابس عارية خاصة خلال المهرجانات والحفلات الرسمية، من ملابس عارية مؤكدين أن قيم المجتمعات العربية لا تقبل بهذا، مُشيرين إلى أنهم لا يحترمون الفنانات اللاتي يتسلقن سلم الشهرة على حساب القيم الدينية والمجتمعية .

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