أهالي حي الربوة بسكاكا يطالبون بفتح تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير فهد بن بدر

عبدالله الشمردل(صدى):

طالب عدد من سكّان حي الربوة – غرب سكاكا – ، أمير منطقة الجوف وسمو نائبه -حفظهم الله- والمسؤولين بأمانة منطقة الجوف، بفتح تقاطع (طريق الملك خالد) مع (طريق الأمير فهد بن بدر) حتى يتسنّى لهم الوصول إلى منازلهم بسهولة، ولتحقيق الاختصار في المدة والمسافة .

وأكّدَ سكَّان (حي الربوة) أنَّ وصولهم إلى منازلهم يتطلب منهم الخروج من (طريق الامير فهد بن بدر) والدخول إلى (طريق الملك خالد) ليقطعوا مسافة طويلة باحثين عن ” نقطة دوران ” تعيدهم مجدداً إلى (طريق الامير فهد بن بدر)، مما يسبب لهم بعض المتاعب من طول في المسافة الإجبارية التي يقطعونها، وزحام في نقاط الدوران احياناً؛.

وطالبوا سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف -حفظه الله- الذي عُرف عنه ولُوحظ عليه منذ إستلامه زمام الامور في الجوف حبّه للتطوير والتجديد ودعمه المتواصل لتسهيل الخدمات للمواطن بالتدخل ؛ مؤكدّين أنَّ فتح التقاطع سوف يسهم في تنظيم الحركة المرورية، ويرفع مستوى السلامة المرورية بشكل كبير .