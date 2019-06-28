الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ويصد هجومًا لمليشيات الوفاق

طرابلس(صدى):

نجح الجيش الليبي اليوم الجمعة في دحر هجومًا شنته مليشيات حكومة الوفاق على بلدة اسبيعة الاستراتيجية جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ودمرت القوات المسلحة عددًا من الآليات وأسرت 14 مسلحًا من عناصر الميليشيات، وأوقعت خسائر فادحة في صفوفهم.

كما تم إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار في محور طريق المطار، والتي كانت تستهدف مواقع الجيش في المنطقة.

وقصف سلاح الجو رتلًا للميليشيات كان يحاول التقدم من الهيرة باتجاه بوعرقوب والسبيعة.