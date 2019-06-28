ضبط محامي يتلصص على النساء وهن نائمات باستخدام طائرة مسيرة
ألقت الأجهزة الأمنية في مصر ، اليوم الجمعة، القبض على محامي إثر تلصصه على النساء وهن نائمات بطائرة مسيرة صغيرة مزودة بكاميرا .
وكان قسم شرطة بنها تلقى بلاغا من شخص يفيد بعثوره على طائرة بها كاميرا صغيرة تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه جانب زوجته.
وكشفت التحريات أن الطائرة تعود لمحاميًا يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا وتصويرهن.
تم ضبط المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يوم واحد
الله ينتقم منه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يوم واحد
اعقب ياالفاسد ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2895 ] نشر منذ يوم واحد
البلد الذي احال الشيطان للمعاش مصر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5112 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا ويش مستفيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد
هذا مريض نفسي وغبي في نفس الوقت
غندورة[ عدد التعليقات: 12733 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لاتبلاني.
بالله ويش مستفيد؟🤔
(العقل) “نعمـة” لو أستخدمه في شئ ينفعه أبرك له.