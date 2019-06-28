  • الأحد 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ضبط محامي يتلصص على النساء وهن نائمات باستخدام طائرة مسيرة

ضبط محامي يتلصص على النساء وهن نائمات باستخدام طائرة مسيرة

ضبط محامي يتلصص على النساء وهن نائمات باستخدام طائرة مسيرة
القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر ، اليوم الجمعة، القبض على محامي إثر تلصصه على النساء وهن نائمات بطائرة مسيرة صغيرة مزودة بكاميرا .

وكان قسم شرطة بنها تلقى بلاغا من شخص يفيد بعثوره على طائرة بها كاميرا صغيرة تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه جانب زوجته.

وكشفت التحريات أن الطائرة تعود لمحاميًا يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا وتصويرهن.

تم ضبط المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يوم واحد

الله ينتقم منه

[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يوم واحد

اعقب ياالفاسد ,,

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد

هذا مريض نفسي وغبي في نفس الوقت

[ عدد التعليقات: 12733 ] نشر منذ 7 ساعات

الله لاتبلاني.
بالله ويش مستفيد؟🤔
(العقل) “نعمـة” لو أستخدمه في شئ ينفعه أبرك له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *