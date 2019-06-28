ترامب يسخر من اليابان : ” إذا هوجمنا سيتابعونا عبر تلفاز سوني “

طوكيو(صدى):

فتح الرئيس الأمريكي النار على أوساكا صباح اليوم الجمعة قبل التوجه إلى قمة العشرين.

وقال ترامب في حديثه إلى فوكس نيوز إن اتفاقية الدفاع المشترك بين أمريكا وطوكيو غير عادلة لأمريكا.

وأضاف: ” لدينا اتفاقية مع اليابان، وإذا هوجمت اليابان فإننا سنخوض الحرب العالمية الثالثة، وسنأتي لحمايتهم وسنضحي بأرواحنا وبثرواتنا، وسنحارب من أجلهم بأي ثمن. لكن إذا هوجمنا فلا تطلب الاتفاقية من اليابان التدخل لمساعدتنا، وبإمكانهم متابعة الهجوم عبر تلفاز سوني ”.

وانتشرت الأنباء مؤخرًا حول إمكانية انسحاب ترامب من الاتفاقية مع طوكيو.