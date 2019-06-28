أخيرًا.. برشلونة يفاوض أتلتيكو مدريد لشراء غريزمان

طلال الغامدي(صدى):

دخل برشلونة أخيرًا في مفاوضات مباشرة مع أتلتيكو مدريد لشراء اللاعب غريزمان الذي أعلن رحيله عن الأتلتي في مايو الماضي.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ممثلي البرسا عقدوا اجتماع مع ممثلي أتلتيكو الأسبوع الماضي للتوصل لاتفاق مناسب لشراء اللاعب

ومن المرتقب أن يم تقليص الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو في الأول من يوليو.

ومازالت المحادثات جارية بين برشلونة وأتلتيكو حيث يأمل النادي الكتالوني أن يتم تخفيض تكلفة الصفقة من خلال دخول أحد لاعبيه في الصفقة بانتقاله إلى أتلتيكو.

ومن المقرر أن ينتقل غريزمان إلى برشلونة في صفقة مدتها 5 سنوات يحصل بموجبها على 17 مليون يورو سنويًا وهو رقم أقل مما كان يحصل عليه في أتلتيكو.