إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.. غرة ذي القعدة

علي القحطاني(صدى):

يُنتظر إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المقيمين في المملكة، من قبل وزارة الحج والعمرة، غرة شهر ذي القعدة.

وقال عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، محمد سعد القرشي، إن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل يعتبر بمثابة الطريقة الوحيدة للحجز.

وأكد أن الوزارة طورت ” السيرفر ” الخاص بالتسجيل في المسار الإلكتروني، مؤكدًا عدم السماح بالتسجيل عبر المكاتب، ولا يقبل إلا المسار الإلكتروني لبوابة وزارة الحج والعمرة.

كما دعا الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام إلى إتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل في وقت مبكر.