شاهد سمو ولي العهد والرئيس المصري في حفل عشاء قمة العشرين

نايف السالم(صدى):

توافد الزعماء والدول المشاركة في قمة العشرين 2019 في أوساكا اليابانية على حفل العشاء اليوم الجمعة .

وظهر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جالسًا بجانب رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على طاولة العشاء.

وتواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و جلس رئيس الوزراء الياباني ” شينزو آبي ” على الطاولة ذاتها بالإضافة إلى المستشارة الألمانية آنجيل ميركل.