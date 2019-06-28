100 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة حراسات أمنية
أعلنت شركة أبناء محمد إبراهيم الجنوبي للحراسات الأمنية المدنية الخاصة، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك للعمل في مدينة الرياض.
وأوضحت أن الوظائف بمسمى ” حارس أمن، حارسة أمن ” ، مضيفة أن الشروط هي: أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية، أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، العمر ما بين 18 و 50 عام، الإجادة في القراءة، والكتابة باللغة العربية، يفضل من يمتلك الخبرة في مجال الأمن.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي هنــــــا .
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