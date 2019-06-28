100 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة حراسات أمنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أبناء محمد إبراهيم الجنوبي للحراسات الأمنية المدنية الخاصة، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى ” حارس أمن، حارسة أمن ” ، مضيفة أن الشروط هي: أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية، أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، العمر ما بين 18 و 50 عام، الإجادة في القراءة، والكتابة باللغة العربية، يفضل من يمتلك الخبرة في مجال الأمن.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي هنــــــا .