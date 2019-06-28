بالفيديو.. عبدالله السلمي: وجود المحرم يكون عند السفر فقط

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله السلمي، أن إخراج زكاة عيد الفطر يكون قبل غروب الشمس ليلة العيد، مضيفًا : ” فإذا حصًل بعد العيد فلا يجب عليه ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن المرأة إذا كانت ستنتقل من بلد إلى بلد للحج مع وجود محرم، ثم وصلت إلى بلد ثان وبقيت مع نساء مؤمنات فلا بأس عليها، لأن العبرة في السفر وقد حققت هذا .