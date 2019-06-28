بالفيديو.. عبدالله السلمي: وجود المحرم يكون عند السفر فقط
أوضح الشيخ عبدالله السلمي، أن إخراج زكاة عيد الفطر يكون قبل غروب الشمس ليلة العيد، مضيفًا : ” فإذا حصًل بعد العيد فلا يجب عليه ” .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن المرأة إذا كانت ستنتقل من بلد إلى بلد للحج مع وجود محرم، ثم وصلت إلى بلد ثان وبقيت مع نساء مؤمنات فلا بأس عليها، لأن العبرة في السفر وقد حققت هذا .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد
بما ان الحمله نسائيه الى مكه فلا داعي لذهاب ابنها معها ثم العوده وحده للمدينه والعوده مره اخرى لمكه لأ خذها الى المدينه تذهب مع النساء وتعود مع النساء