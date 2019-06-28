” صائد الكؤوس ” رازفان لو سيسكو على أعتاب الهلال

ماجد محمد(صدى):

وضع نادي الهلال المدرب الروماني رازفان لوسيسكو هدفًا أمامه في الوقت الحالي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل، حيث يتفاوض الأزرق لضمه.

وتبقى من عقد المدرب مع ناددي باوك سالونيكا اليوناني تبقى منه عام واحد، ويحتاج إلى دفع شرط جزائي لكسر عقده والذي يبلغ مليوني يورو.

ويتلقّى راتبًا سنويًا قدره 3 ملايين يورو، وهو من أبرز المدربين في رومانيا؛ حيث نال جائزة أفضل مدرب في بلاده العام 2018، ويلقب بصائد الكؤوس.

يذكر أن هناك قائمة بدائل للمدرب الروماني أمام الهلال وتتضمن : الإيطالي رانيري، والأرجنتيني دياز.