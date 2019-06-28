” صائد الكؤوس ” رازفان لو سيسكو على أعتاب الهلال
وضع نادي الهلال المدرب الروماني رازفان لوسيسكو هدفًا أمامه في الوقت الحالي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل، حيث يتفاوض الأزرق لضمه.
وتبقى من عقد المدرب مع ناددي باوك سالونيكا اليوناني تبقى منه عام واحد، ويحتاج إلى دفع شرط جزائي لكسر عقده والذي يبلغ مليوني يورو.
ويتلقّى راتبًا سنويًا قدره 3 ملايين يورو، وهو من أبرز المدربين في رومانيا؛ حيث نال جائزة أفضل مدرب في بلاده العام 2018، ويلقب بصائد الكؤوس.
يذكر أن هناك قائمة بدائل للمدرب الروماني أمام الهلال وتتضمن : الإيطالي رانيري، والأرجنتيني دياز.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ يوم واحد
يذكر أن هناك قائمة بدائل للمدرب الروماني أمام الهلال وتتضمن : الإيطالي رانيري، والأرجنتيني دياز. الا دياز فشل فشلا ذريع مع الهلال سابقا ومع الاتحاد ايضا ولا يدلغ المؤمن جحره مرتين شوفو غيره
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ يوم واحد
للهلاليين : سمعنا انكم تخلصتم من دعاية دهون وبخور الاخونج والدراويش الناقله للجهل والخزعبلات والاحزان .
من الان تفألوا
وأبشروا بما يسركم
القادم اجمل لكم
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ يوم واحد
ابو فيصل
زعامه ماجاءت من فراغ
اكيد بالارقام
الهلال مغري لجميع شركات
ويكفي النادي الوحيد الي وضعوا شعاره على برج خليفه
وهذا دليل انه كبير السعوديه
اما تعليقاتكم
تسنقصون الدهن
تراى ازين من دعايه بامبرز
الشمس العالمي[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ يوم واحد
فعلا الهلال اكبر بالارقام
تمردغ ب 5 و ب 2 من السكري
وانتزع منه نصر الشمس بطولة الدوري
وفعلا ضيع الهلال الطائيه بطولات( بالارقام)
ونصر الشمس ابدا مايسوي دعايات لمواد الدروشه
والاحزان والاكفان ياطائيه .
((نصر الشمس عازف المزيكا العالميه ))
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ يوم واحد
الشمس الحالمي
نسيت هدف جحفلي
نسيت الخمسه لليلة الهروب
نسيت اننا محققين الدوري اكثر منكم
نسيت ان الشلهوب عدد بطولاته اكثر من بطولاتكم مع التزوير
نسيت الباطن في اسبوع هزمك دوري وكاس الملك
نسيت الاتحاد مردغك وانتم في عز توهجكم المزيف
مهما اعتلى صوتكم
تبقون صغير الرياض
الجاااامح[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ يوم واحد
اخيرا انفكيتم من عوار وبلاوي دهون وعطور الاخونج وابوهبيله .لكن اشلون تنفكون من دروشة الطاقيه ؟😂