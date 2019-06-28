استنفار أمني للبحث عن مفقود قطري في المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

استنفرت الجهات الأمنية للبحث عن مفقود يحمل الجنسية القطرية، في المنطقة الشرقية ، حيث فقد في هجرة يبرين جنوب حرض، ويستقل مركبة تحمل لوحات قطرية.

وهرعت الجهات الأمنية للبحث عن المفقود منذ الإبلاغ عن فقدانه الإثنين الماضي، حيث تواصل الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني وجميعة عون وفرقة غوث والطيران الشراعي البحث عن المفقود.

ويدعى المفقود حزام بن زيد آل نديلة المري، وتواجد على أراضي المملكة منذ مقاطعة قطر ، ولا يعاني من أمراض.

وعلى من يعثر على المفقود الاتصال على الرقم 0551175514.