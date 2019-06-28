استنفار أمني للبحث عن مفقود قطري في المنطقة الشرقية
استنفرت الجهات الأمنية للبحث عن مفقود يحمل الجنسية القطرية، في المنطقة الشرقية ، حيث فقد في هجرة يبرين جنوب حرض، ويستقل مركبة تحمل لوحات قطرية.
وهرعت الجهات الأمنية للبحث عن المفقود منذ الإبلاغ عن فقدانه الإثنين الماضي، حيث تواصل الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني وجميعة عون وفرقة غوث والطيران الشراعي البحث عن المفقود.
ويدعى المفقود حزام بن زيد آل نديلة المري، وتواجد على أراضي المملكة منذ مقاطعة قطر ، ولا يعاني من أمراض.
وعلى من يعثر على المفقود الاتصال على الرقم 0551175514.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرده لاهله سالم غانم
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرده عاجل غير اجل سالم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يوم واحد
الله يستر عليه من كل سو ، ويرده لاهله سالم .. آمين ,,