بالفيديو.. مروحية تنتشل مليونيرًا من زحمة المرور

أبوجا(صدى):

أقدم مليونير نيجيري، على الاستعانة بمروحية لانتشاله من زحمة المرور، إذ علق في الطريق الواصل بين مدينتي لاغوس وبنين سيتي.

وأظهر مقطع فيديو، المليونير الذي رفض البقاء في زحمة مرورية استمرت لساعات، إذ هبطت طائرة مروحية بالقرب من سيارته وحملته وأقلعت به في الجو.

واعتبر نشطاء وفنانون الأمر انتهاكًا للقانون النيجيري، فيما لم يُعرف هوية هذا المليونير.