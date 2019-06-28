الابتسامة عبّرت عن سموه.. لغة جسد ولي العهد في قمة العشرين

نايف السالم(صدى):

تحدث شبكة abc الأمريكية، عن لغة الجسد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في قمة مجموعة العشرين.

وأكدت الشبكة، أن لغة الجسد لسمو كانت إيجابية، معلقة: ” كان يبتسم وهو يقف في المقدمة والوسط، محاطاً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لالتقاط صورة جماعية اليوم الجمعة، تبادل ابتسامة عابرة وهو جالس بجوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ” .

وتابعت: ” وقد شارك في العرض مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ومجموعة من الأطفال الذين يلوحون بالأعلام خلال حفل توقيع سابق بقيمة 8 مليارات دولار ” .

وأضافت : ” بالإضافة إلى الوقوف بجانب ترامب في الجزء الأوسط من الصف الأمامي لصورة المجموعة الأولى، كان الأمير جالساً بجوار مضيف القمة وقد بدا مرتاحاً تماماً بابتسامة عريضة ” .