السيلفي أشرس من القروش.. زيادة الضحايا والنساء تتصدر الوفيات

نيودلهي(صدى):

تسببت صور السيلفي في العديد من الحوادث التي أودت بحياة الكثيرين حول العالم ولكن يبدو أن نسبة الوفيات مازالت في ارتفاع لتصبح 5 أضعاف ضحايا هجمات سمك القرش.

وكشفت دراسة أن سعي الأشخاص لالتقاط صور مذهلة ورائعة بالسيلفي زاد من نسبة التهور بين العديد من الشباب، فأصبحوا يلتقطون السيلفي في مواقع خطيرة للغاية.

وقالت الدراسة الهندية إنه توفي خلال الفترة مابين 2011 وحتى 2017، ما يقارب 259 شخصًا على الأقل أثناء التقاط سيلفي في جميع أنحاء العالم مقارنة بـ 50 شخصًا فقط قتلوا؛ بسبب هجمات أسماك القرش في نفس الفترة.

وتسيطر النساء على النسبة الأكبر من بين حالات الوفاة حيث بلغت 75% مقارنة بالرجال .

وتصدرت الهند قائمة الدول ذات وفيات السيلفي بعدد ضحايا وصل 159 ضحية حتى الآن، أي أكثر من نصف إجمالي ضحايا السيلفي في العالم.