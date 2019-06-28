اختطاف ثمنيني رفض ترديد الصرخة الحوثية أثناء صلاة الجمعة

فهمي محمد(صدى):

في مواصلة لمسلسل إرهاب الشعب اليمني اختطفت مليشيات الحوثي الإيرانية رجل مسن قبل صلاة الجمعة اليوم.

وفي التفاصيل تم اختطاف المسن البالغ 80 عامًا من أمام منزله بحي السكنية العليا بمدينة ذمار وذلك أثناء خروجه لصلاة الجمعة، فتم اقتياده لجهة مجهولة.

وترجع أسباب الاختطاف وفقًا لشهود عيان إلى رفضه الصرخة الحوثية الجمعة الماضي في مسجد الحي، حيث من المعروف أن المليشيات الإرهابية تحيي ذكرى الصرخة السنوية والتي تصادف آخر جمعة بشهر شوال من كل عام، وتفرضها على المواطنين بقوة السلاح، وتعتدي على من يرفض ترديدها في المساجد الخاضعة لسيطرتها.

ويعاني المسن من أمراض منها السكر والضغط ومشاكل في القلب، واختطف على مرأى ومسمع من المواطنين والجيران.