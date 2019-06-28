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شاهد.. ضعف شخصية تميم يدفع السفارة الأمريكية للاحتفال بيوم المثليين

شاهد.. ضعف شخصية تميم يدفع السفارة الأمريكية للاحتفال بيوم المثليين
نايف السالم(صدى):

احتفلت السفارة الأمريكية في قطر، بيوم المثليين، إذ رفع مبنى السفارة في الدوحة العلم الذي يشير لمثلي الجنس.

وأكد بعض النشطاء، أن السفارة الأمريكية لم تقيم أي اعتبار لوجودها في دولة إسلامية عربية، ما يؤشر إلى ضعف شخصية النظام القطري الذي لم تحترمه السفارة الأمريكية.

كانت قطر قد أعلنت السماح للشواذ والمثليين جنسيا بأن يمارسوا طقوسهم بدون تمييز، في كأس العام 2022.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2892 ] نشر منذ 20 دقيقة

يا عالم يا ناس
امير دولة تنتشر صورتة ملط والوضع إيزي عندة
تلوموة على الإحتفاء بالمثليين
ريحونا بس من ذميم المجد وطارية النكد

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