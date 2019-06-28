انتحار خادمة آسيوية حرقا

خالد الظفيري(صدى):

أقدمت خادمة آسيوية على التخلص من حياتها بالانتحار حرقًا داخل منزل كفيلها في منطقة سعد العبدالله الكويتية .

وكانت استقبلت مستشفى في محافظة الجهراء خادمة من الجنسية السيلانية وهي مصابة بحروق شديدة، وتبين أن الحروق أتت على كامل جسمها .

وحاول الأطباء إنقاذها لكن الوافدة لفظت أنفاسها الأخيرة .

وبتحقيق الشرطة الكويتية مع الكفيل قال بأن الخادمة هي من أضرمت النار بنفسها لأسباب لا يعلمها ، وجاري سؤال الجيران للتأكد من الواقعة .