انتحار خادمة آسيوية حرقا
أقدمت خادمة آسيوية على التخلص من حياتها بالانتحار حرقًا داخل منزل كفيلها في منطقة سعد العبدالله الكويتية .
وكانت استقبلت مستشفى في محافظة الجهراء خادمة من الجنسية السيلانية وهي مصابة بحروق شديدة، وتبين أن الحروق أتت على كامل جسمها .
وحاول الأطباء إنقاذها لكن الوافدة لفظت أنفاسها الأخيرة .
وبتحقيق الشرطة الكويتية مع الكفيل قال بأن الخادمة هي من أضرمت النار بنفسها لأسباب لا يعلمها ، وجاري سؤال الجيران للتأكد من الواقعة .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7355 ] نشر منذ 35 دقيقة
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