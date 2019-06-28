بعد 5 دقائق من إقلاعها.. اختفاء مروحية عسكرية جنوب شرق إندونيسيا
اختفت مروحية على متنها 12 عسكريا في مقاطعة بابوا جنوب شرقي إندونيسيا اليوم الجمعة.
وأوضح محمد آيدي، متحدث باسم الجيش في بابوا أن المروحية التي اختفت هي مروحية من طراز ” Mi-17 “ روسية الصنع و فُقد الاتصال بها بعد 5 دقائق من إقلاعها من منطقة أوكسيبيل، الواقعة شرقي بابوا.
ولفت إلى أن الطائرة كانت تتجه إلى جايابورا، عاصمة المقاطعة، عندما فقد الاتصال بها.
وأضاف أنه كان على متنها 5 من قوات أمن الحدود من بين الـ 12 عسكريا، ومؤن إلى منطقة حدودية قرب ” بابوا غينيا الجديدة “ ، لكنها توقفت عن أوكسيبيل لملء الوقود.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7355 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يجيب العواقب سليمه