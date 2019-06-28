بعد 5 دقائق من إقلاعها.. اختفاء مروحية عسكرية جنوب شرق إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

اختفت مروحية على متنها 12 عسكريا في مقاطعة بابوا جنوب شرقي إندونيسيا اليوم الجمعة.

وأوضح محمد آيدي، متحدث باسم الجيش في بابوا أن المروحية التي اختفت هي مروحية من طراز ” Mi-17 “ روسية الصنع و فُقد الاتصال بها بعد 5 دقائق من إقلاعها من منطقة أوكسيبيل، الواقعة شرقي بابوا.

ولفت إلى أن الطائرة كانت تتجه إلى جايابورا، عاصمة المقاطعة، عندما فقد الاتصال بها.

وأضاف أنه كان على متنها 5 من قوات أمن الحدود من بين الـ 12 عسكريا، ومؤن إلى منطقة حدودية قرب ” بابوا غينيا الجديدة “ ، لكنها توقفت عن أوكسيبيل لملء الوقود.