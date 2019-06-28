وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع

المنامة(صدى):

كشف وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا على دعم المنامة لحق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير خارجية البحرين: ” لم نسمع إلى الآن عن أي خطة سياسية للسلام ” ، مضيفًا : ” للسلطة الفلسطينية رأي نحترمه وهي تحترم موقفنا ” .

وأضاف: ” الصفقة تكون بين طرفين ولا نعلم أي شيء عما يسمى صفقة القرن، و خطوات التطبيع تكون برفع علم وفتح الحدود ” .

وقال: ” تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية لإيصال موقفنا مباشرة لشعبها ” ، في مقابلة مع ” العربية نت ” .

واختتم : ” نقدر الموقف الأمريكي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية تسعى إليها إيران ” ، محملًا إيران مسؤولية التصعيد في المنطقة.