إطلالة عارية لـ حليمة بولند تفتح النار عليها من جديد
انتشرت صورة جريئة للإعلامية الكويتية حليمة بولند فتحت النار عليها من جديد بعد أخر إطلالة جريئة لها .
وظهرت حليمة بولند في الصورة وهي ترتدي زيًا رياضيَا ضيقًا من الأسفل، وكاشفًا عن جزء كبير من ” بطنها ” حتى كادت ملابسها الداخلية أن تظهر.
وانتقد الجمهور ظهور حمالات الصدر من أسفل الملابس إضافة إلى ” بطنها ” فجاءت الانتقادات لاذعة إليها.
وكان انتشر فيديو مثير للجدل لها خلال الأيام المقبلة مع طبيب، أثار الجدل أيضًا لاقتراب الطبيب منها بشكل كبير.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يوم واحد
اسأل الله العفو والعافيه ,,
سلطان[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ يوم واحد
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد
طيب مالكم ومال حلومه
العجوز حابه تعمل دعايه لجسمها ولخلفيتها بعد العمليات الاخيره فتركوها وشأنها
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 21 ساعة
الله لايبلانا
غندورة[ عدد التعليقات: 12733 ] نشر منذ 8 ساعات
“خالف” تعرف وفي رواية تذكر.