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إطلالة عارية لـ حليمة بولند تفتح النار عليها من جديد

إطلالة عارية لـ حليمة بولند تفتح النار عليها من جديد
خالد الظفيري(صدى):

انتشرت صورة جريئة للإعلامية الكويتية حليمة بولند فتحت النار عليها من جديد بعد أخر إطلالة جريئة لها .

وظهرت حليمة بولند في الصورة وهي ترتدي زيًا رياضيَا ضيقًا من الأسفل، وكاشفًا عن جزء كبير من ” بطنها ” حتى كادت ملابسها الداخلية أن تظهر.

وانتقد الجمهور ظهور حمالات الصدر من أسفل الملابس إضافة إلى ” بطنها ” فجاءت الانتقادات لاذعة إليها.

وكان انتشر فيديو مثير للجدل لها خلال الأيام المقبلة مع طبيب، أثار الجدل أيضًا لاقتراب الطبيب منها بشكل كبير.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يوم واحد

اسأل الله العفو والعافيه ,,

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ يوم واحد

………………..

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد

طيب مالكم ومال حلومه
العجوز حابه تعمل دعايه لجسمها ولخلفيتها بعد العمليات الاخيره فتركوها وشأنها

[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 21 ساعة

الله لايبلانا

[ عدد التعليقات: 12733 ] نشر منذ 8 ساعات

“خالف” تعرف وفي رواية تذكر.

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