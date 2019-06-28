توفر وظائف هندسية وتقنية بشركة التصنيع الوطنية في أربع مدن بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف هندسية وتقنية وفنية بأربع مدن بالمملكة (الرياض، جدة، حائل، الجبيل)، للعمل بالمسميات التالية (مُحلل ثاني أداء الأعمال، ومُهندس عمليات أول، ومُدير السلامة والأمن والصحة والبيئة والجودة، وأخصائي كهربائي أول، ورئيس قسم الإنتاج، ومُهندس صيانة، وأخصائي أول إدارة النظم)، وذلك وفقاً للشروط والمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

مُحلل ثاني أداء الأعمال (Analyst II, Business Performance) (حائل):

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في مجال ذات صلة.

– لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

مُهندس عمليات أول (Engineer I, Process) (حائل):

– بكالوريوس في الهندسة (الصناعية أو الكهربائية).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تصنيع المنتجات البلاستيكية.

مُدير السلامة والأمن والصحة والبيئة والجودة (Manager, SSHE & Quality) (حائل):

– درجة البكالوريوس في الهندسة (الميكانيكية أو الصناعية أو الكهربائية أو هندسة العمليات) أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

أخصائي كهربائي أول (Specialist I, Electrical) (الجبيل):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الصيانة.

رئيس قسم الإنتاج (Section Head, Production) (جدة):

– درجة البكالوريوس في الهندسة (الكيميائية أو المعدنية أو الصناعية أو الكيمياء).

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات منها 3 سنوات كمدير إنتاج أو رئيس القسم.

مُهندس صيانة (Engineer Maintenance) (جدة):

– درجة البكالوريوس في الهندسة (الميكانيكية أو الكهربائية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة المصانع.

أخصائي أول إدارة النظم (Specialist I, System Admin) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة الأنظمة ومركز البيانات.

وأكدت الشركة ، أنه لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مُحلل ثاني أداء الأعمال (Analyst II, Business Performance) (حائل):

اضغط هنا .

2- مهندس عمليات أول (Engineer I, Process) (حائل):

اضغط هنا .

3- مُدير السلامة والأمن والصحة والبيئة والجودة (Manager, SSHE & Quality) (حائل):

اضغط هنا .

4- أخصائي كهربائي أول (Specialist I, Electrical) (الجبيل):

اضغط هنا .

5- رئيس قسم الإنتاج (Section Head, Production) (جدة):

اضغط هنا .

6- مُهندس صيانة (Engineer Maintenance) (جدة):

اضغط هنا .

7- أخصائي أول إدارة النظم (Specialist I, System Admin) (الرياض):

اضغط هنا .