بإطلالة تكشف الصدر وبدون بطانة.. أصالة تثير الجدل

أميرة خالد(صدى):

فتح الجمهور النار على الفنانة السورية أصالة بعد إطلالة اعتبرها الكثير أنها مثيرة على غير العادة.

ونشرت أصالة صورة لها ترتدي بنطلون وبلوزة بيضاء، وجاءت البلوزة بأزرار ويوجد بها مساحات واسعة تكشف الصدر.

وتساءل الجمهور هل هذه البلوزة الكاشفة للصدر بدون بطانة ؟، وحذر الأخرين أصالة من أن تتجه إلى الملابس غير المحتشمة مؤكدين أنهم يعشقون احترامها في ملابسها.