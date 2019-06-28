بلومبيرج: ولي العهد تقاسم الأضواء مع دونالد ترامب في قمة العشرين

نايف السالم(صدى):

أكدت شبكة بلومبيرج الأمريكية، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تقاسم الأضواء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين.

وعرضت الشبكة، صورة جماعية لقادة وزعماء القمة حيث توسّطهم سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي، ما أظهر المكانة الرفيعة للأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الشبكة، إلى مصافحة ترامب للرئيس الصيني بشكل عارض وسريع ما يكشف عن الخلاف القائم بين البلدين حول الحرب التجارية.

وكذلك تحدثت عن ظهور المستشارة الألمانية في أقصى يمين الصورة، والخلافات الحاصلة بين تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروبن.