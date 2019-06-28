خلال مأدبة غداء.. تقديم طعام حلال لولي العهد في قمة العشرين

نايف السالم(صدى):

انتقل زعماء وقادة دول قمة مجموعة العشرين، إلى حضور مأدبة غداء وفعالية ثقافية في حديقة نيشينومارو بقلعة أوساكا التاريخية، وذلك عقب انتهاء الجلسة الأولى للقمة.

وحضر ضيوف اليابان، برنامجًا ثقافيًّا غنيًّا مبنيًّا على مفهوم ” التقاليد والتنوع في اليابان ” ، إضافة إلى مشاهدة أداء أحد فناني فن ” الكيوجين ” الياباني المشهور عالميًّا، واستمعوا إلى العزف على البيانو والغناء الأوبرالي.

بعدها أقام رئيس الوزراء الياباني، مأدبة غداء تضمنت منتجات وعناصر من الطبيعة المحلية في أوساكا، وتضمّن الطعام خيارات كثيرة من الطعام النباتي والحلال وغيرها، وتم توفير قوائم طعام مع شرح مفصل للأطباق بلغات متعددة.