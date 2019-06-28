بالفيديو.. طبيية ترقص مع ” ماعز ” لإخراجه من حالة اكتئاب

أميرة خالد(صدى):

يعطي الأطباء البيطريون اهتمامًا كبيرًا للحيوانات، ويعتبرون من أكثر الفئات قربًا وإحساسًا بآلام وشعور الحيوانات التي قد يتجاهلها البعض.

ورصد فيديو منتشر قيام طبيبة بيطارية بمحاولة إسعاد ماعز قيل أنه يمر بحالة اكتئاب حادة.

وأقبلت الطبيبة البيطرية على خلق حالة من المرح؛ لإخراج ” الماعز ” من الاكتئاب الذي يعاني منه من خلال قيامها بالرقص معه، حيث اتبع الماعز خطواتها ويبدو أنه كان يشعر بالسعادة.