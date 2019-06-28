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بالفيديو.. طبيية ترقص مع ” ماعز ” لإخراجه من حالة اكتئاب

بالفيديو.. طبيية ترقص مع ” ماعز ” لإخراجه من حالة اكتئاب
أميرة خالد(صدى):

يعطي الأطباء البيطريون اهتمامًا كبيرًا للحيوانات، ويعتبرون من أكثر الفئات قربًا وإحساسًا بآلام وشعور الحيوانات التي قد يتجاهلها البعض.

ورصد فيديو منتشر قيام طبيبة بيطارية بمحاولة إسعاد ماعز قيل أنه يمر بحالة اكتئاب حادة.

وأقبلت الطبيبة البيطرية على خلق حالة من المرح؛ لإخراج ” الماعز ” من الاكتئاب الذي يعاني منه من خلال قيامها بالرقص معه، حيث اتبع الماعز خطواتها ويبدو أنه كان يشعر بالسعادة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين

هههههههههههههههه ,,

,, عنز ترقص مع عنز ,,

,, بس حلوه تخرجها من الإكتآب .. الإكتآب والله بنفسياتكم ماهو باالعنز الحقيقيه ,,

[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يوم واحد

اجل عندها حالة اكتئاب حاده

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ يوم واحد

علاجه حفرة المندي

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد

سيكثرون المصابين بالاكتئاب بعد هذا الفديو ليرقصو مع الطبيبه

[ عدد التعليقات: 6934 ] نشر منذ 21 ساعة

كويس ***

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