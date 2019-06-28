حسناء روسية تعيش حياة لاعبي برشلونة.. وتؤكد: أود اللعب مع ميسي

وكالات(صدى):

وجّهت العلامة التجارية للأجهزة المنزلية “Beko ” ، الراعي الرسمي لفريق برشلونة، رسالة إلى المغنية الروسية، أولغا بوزوفا، عارضة عليها العيش لمدة يومين حياة لاعبي الفريق الكتالوني.

وقال شركة ” بيكو ” : ” نحن معجبون، كونك تحظين بمتابعة نحو 16 مليون شخص، تقومين بعمل مشاريع اجتماعية! تدعوك ” بيكو ” للعيش لمدة 48 ساعة حياة لاعبي نادي برشلونة العريق، لتظهري من خلال تجربتك الشخصية، قوة التحمل والمثابرة والتصميم التي يحتاجها الرياضيون المحترفون ” .

وردت المغنية الروسية بالقول: ” شكرا لدعمكم! أنا أتفق معك ومستعدة لأن أصبح مثالا لشعبي! لذلك، أقبل دعوتكم. اكتبوا التفاصيل في الخاص ” .

وأعلنت الشركة أنه ” سيكون بإمكان أولغا بوزوفا، اعتبارا من يوم السبت 29 يونيو الجاري، تقمص دور لاعبة كرة قدم محترفة ” .

وأضافت أن ” أولغا بوزوفا مستعدة للالتزام التام بالنظام اليومي لليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، والنهوض المبكر والتدريبات المرهقة والالتزام بجميع الفروق الدقيقة في الجدول الضيق للاعبي برشلونة لكرة القدم، مستعدة للقيام بكل ذلك لتحفيز معجبيها ” .

من جانبها، قالت الحسناء الروسية: ” لقد حدث كل ذلك بسرعة كبيرة، وأنا شخصيا لم أستوعب كيف سيكون كل ذلك، لكن الفكرة أعجبتني حقا. لقد ولدت في مدينة سان بطرسبورغ، نحن جميعا نحب كرة القدم منذ الطفولة ونشجع فريق زينيت. كما يعلم الجميع أنه من بين الفرق الأخرى، كنت من عشاق برشلونة منذ الطفولة، لذا سيكون من دواعي الشرف العظيم أن أقضي 48 ساعة مع اللاعبين ” .

وأضافت: ” الأهم من ذلك كله أود أن ألعب، بالطبع، مع ميسي وبيكيه، ولكنني أحترم حقا جميع لاعبي هذا النادي العريق، لذلك من الرائع التواجد هناك ” .