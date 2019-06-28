الشرطة تقبض على امرأة طالبت زوجها بتنظيف المنزل

لندن(صدى):

فوجئت سيدة بريطانية، بقبض عليها من قبل شرطة المدينة؛ بعدما طلبت من زوجها القيام بأعمال المنزل.

واتهم الزوج، السيدة البالغة 58 عامًا من العمر، بـ ” التحكم في سلوكه ” ، إذ قال الزوج أنها طلبت منه تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل.

كما أكد الزوج أنها طلبت منه التوقف عن التسوق من بعض المتاجر الكبيرة، وترفض دائمًا الطعام الذي يقوم بإعداده، وعندما أخبرها أنه يريد قتل نفسه ضحكم وطلبت الذهاب والقيام بذلك .

وحبست الشرطة، السيدة لمدة 17 ساعة قبل أن يتم قبول التماس قدمته تؤكد فيه أنها لم ترتكب أي جرم، لكن المحكمة أصدرت أمرًا تقييديًا مدت سنتان بحقها.