غلق تطبيق يعري النساء بكبسة زر

واشنطن(صدى):

أثار تطبيق يحمل اسم DeepNude، وهو مخصص لأجهزة الكمبيوتر، ويستخدم الذكاء الصناعي، انتقادات واسعة بسبب الأضرار التي يمكن أن تسببها الصور الزائفة، ما أدى إلى إغلاقه بعد يوم واحد من تلقيه اهتماما واسع النطاق عبر وسائل الإعلام.

وكان طور أحد المبرمجين هذا التطبيق حيث يسمح بتجريد النساء من ملابسهن في الصور الأصلية وجعلهن عراة بجودة تشبه الواقع.

وقالت رسالة نُشرت على حساب تويتر الخاص بالتطبيق: ” لا نريد كسب المال بهذه الطريقة ” وأضافت رسالة الإعلان عن إيقاف تشغيل التطبيق: ” العالم ليس جاهزا بعد لتطبيق DeepNude ” . كما عرض موقع ويب البرنامج صفحة تتضمن رسالة توضيحية شرحت أسباب إغلاق التطبيق.

وقال الفريق المطور للتطبيق إن ” احتمال إساءة استخدام الناس للتطبيق مرتفع للغاية ” ، وحذروا من مشاركة نسخ من البرنامج عبر الإنترنت قائلين إنه سيكون ضد شروط خدمة التطبيق.

ولن يتم عرض DeepNude أو إطلاق إصدارات أخرى منه، لكن الفريق يعترف بأن بعض النسخ بالتأكيد ستتسرب عبر الإنترنت.