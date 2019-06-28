خالد النمر: لا علاقة للكدمات التي تظهر على الجلد بكتمان الحزن

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الكدمات التي تظهر على جلد الإنسان ليس لها علاقة بكتمانه الحزن.

وقال ” النمر ” : ” الكدمات bruises لها أسباب عدة، وغالبا ليست خطيرة خاصة في النساء وكبار السن اذا كانت في الذراع والساقين ولا تزداد حدوثاً ” .

وتابع: ” من أسبابها: اصطدام لا يتذكره الشخص، نقص الصفائح، زيادة السيولة بعض الأدوية: اسبرين، كورتيزون، بروفين.. ، نقص فيتامين سي، تاريخ عائلي أو سابق للنزيف ” .