إهانة سيدة تغير حياة مشرد بشكل غير متوقع

تبليسي(صدى):

أقدمت سيدة على فضح عامل مشرد بعد أن وجدته نائما في أحد المطاعم الشهيرة في مدينة فايتفيل بجورجيا.

ويبدو أن السيدة شعرت بالغضب عندما وجدت العامل المشرد ينام في المطعم واشتكت للموظفين إلا أنهم قالوا لها أن كل شيء على ما يرام.

ونشرت السيدة صورة العامل المشرد وعلقت : ” سبب آخر يدعوني إلى مغادرة فايتفيل، عامل مشرد يفتقر إلى اللياقة، وكذلك كل موظفي المكان “.

وتابعت : ” كنت في المطعم ورأيت هذا الرجل نائما بين الطاولات، ذهبت لأخبر أحد الموظفين، وكان رده، نعم، نحن نعلم، كل شيء على ما يرام، فأجبته أنه ليس كذلك وغادر “.

جاء رد فعل الجمهور صادم حيث انتقدوا السيدة بشدة وتضامنوا مع المشرد وقرروا أن يقدموا له خدمة ويوفرون له عملا ومنزلا وهو ما غير حياة المشرد للأبد.

وشكر المشرد السيدة وقال إنه لا يغضب منها ويكفي أنها غيرت حياته.