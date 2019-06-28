مضاعفات ارتفاع ضغط الدم في شهور الحمل الأولى

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن هناك مضاعفات كبيرة تحدث نتيجة زيادة قليلة في ضغط الدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل .

وقال الباحثون في جامعة واشنطن الأمريكية، إن مضاعفات هذا الأمر تتمثل في: ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، والذي يتطور بعد الأسبوع العشرين من الحمل، وتسمم الحمل وهو ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول.

وتابع الباحثون في دراستهم : ” تزيد كلتا الحالتين من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في الأم الحامل والولادة قبل الأوان وانخفاض الوزن عند الولادة.. يزيد تسمم الحمل أيضا من خطر نوبات تهدد الحياة في الأم ” .

وأشار الباحثون إلى أن زيادة ضغط الدم بين الثلث الأول والثاني من الحمل تزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، بين النساء المصابات بضغط دم طبيعي في الثلث الأول.