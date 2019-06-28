البرازيلي دانيلو يعرقل انتقال كانسيلو إلى مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن وجود عقبات في المفاوضات الجارية بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي حول البرتغالي جواو كانسيلو.

وأوضحت التقارير، أن كانسيلو خرج تمامًا من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس للموسم الجديد، في الوقت الذي أبدى فيه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رغبته في الحصول على خدمات كانسيلو بأي ثمن.

أما العقبة فتكمن في رغبة مانشستر سيتي إدخال البرازيلي دانيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في الصفقة، بالإضافة إلى دفع 40 مليون يورو ليوفنتوس، لحسم انضمام كانسيلو.

لكن النادي الإيطالي لم يوافق على الصفقة التبادلية، وبالتالي فإن المفاوضات تباطأت كثيرًا، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى طريق مسدود.