” واتساب ” يختفي من متجر ” مايكروسوفت ” بعد يومين

عادل الحربي(صدى):

قالت مواقع تقنية إنه من المرتقب أن يختفي ” واتساب ” من متجر ” مايكروسوفت ” الإلكتروني وذلك في أول يوليو المقبل.

وأوضحت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية، أنه سيتم إلغاء الدعم بصورة نهائية لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة العاملة بنظام تشغيل ويندوز وتطبيقاته ومن بينها واتساب، بينما في نهاية عام 2019 ستفقد نسخة واتساب الدعم الفني في هواتف ” ويندوز فون ” .

كما ستفقد أيضا الهواتف العاملة بنظام ” أندرويد 2.3.7 ” أو ” آي أو إس 7 ” فما دون ذلك الدعم الفني للواتساب.

تجدر الإشارة إلى أن بقية الهواتف الذكية التي تعتمد أنظمة تشغيل أخرى لا تزال داعمة لـ ” واتساب ” مع كامل ميزاته وتحديثاته اللاحقة.