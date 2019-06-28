سحب رعدية ورياح.. حالة الطقس غدا السبت في المملكة (فيديو)
كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدًا السبت في المملكة.
وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية في جازان وعسير والباحة.
كما ستشهد حالة الطقس غدا السبت نشاط الرباح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مكة، والأجزاء الشرقية من المدينة.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد السبت 2019/06/29 في #المملكة #طقس_الصيف
#نرصد_ونحمي #نحميها pic.twitter.com/9eR8NCojRT
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) June 28, 2019
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